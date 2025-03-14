Росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі: є постраждалі
Російські війська ввечері 14 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Бережіть себе. Можливі повторні виходи", - повідомив Вілкул.
За словами Лисака, росіяни завдали ракетного удару по центру житлового кварталу.
"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", - додав глава ОВА.
Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу.
Обстріли Кривого Рогу
Нагадаємо, 12 березня російські війська обстріляли Кривий Ріг. Окупанти спрямували на місто балістичні ракети, влаштувавши подвійну атаку.
Через обстріл загинула жінка, яка їхала в тролейбусі поруч із місцем удару. Крім того, 15 людей дістали поранення.
Окрім того, один з ударів припав на готель "Дружба". Зокрема, у момент атаки в готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США та Великої Британії.
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