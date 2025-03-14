Росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі: є постраждалі

Фото: росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські війська ввечері 14 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Бережіть себе. Можливі повторні виходи", - повідомив Вілкул. За словами Лисака, росіяни завдали ракетного удару по центру житлового кварталу. "Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", - додав глава ОВА. Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу.