Росіяни вдруге за день поцілили в рейсовий автобус на Нікопольщині, є поранені

15:58 07.04.2026 Вт
2 хв
Пошкоджено мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут
aimg Катерина Коваль
Росіяни вдруге за день поцілили в рейсовий автобус на Нікопольщині, є поранені Ілюстративне фото: наслідки обстрілу Нікополя (Getty Images)

Російські окупанти вдруге за день атакували рейсовий автобус на Нікопольщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Читайте також: Росія вдарила по автобусу у час пік: є загиблі та багато поранених у Нікополі (фото)

Що сталося

У Червоногригорівській громаді ворог поцілив у мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут. Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Постраждалі

Поранення дістали п’ятеро людей - жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Це вже другий обстріл рейсового автобуса в регіоні за сьогодні.

Нагадаємо, Нікопольщина постійно потерпає від російських обстрілів через близькість до тимчасово окупованого Енергодара.

Сьогодні, 7 квітня, росіяни вже завдавали удару по автобусу в Нікополі у час пік – тоді були загиблі та багато поранених. Це вже другий обстріл цивільного транспорту в регіоні за день.

Учора, 6 квітня, ворог атакував Нікополь: семеро людей поранено, серед них - півторарічна дитина.

Днем раніше, 5 квітня, росіяни запустили ІПСО, поширюючи листівки з погрозами про "наступ" та закликами готуватися до окупації - Центр протидії дезінформації назвав це ворожою провокацією.

А 4 квітня окупанти вдарили по ринку в Нікополі: є загиблі та понад 20 поранених.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла