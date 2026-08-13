Росіяни вдруге за день атакували локомотив в Одеській області

На Одещині російський дрон удруге за день атакував локомотив "Укрзалізниці" - цього разу під удар потрапив тепловоз, що виконував маневрові роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського в ефірі "Суспільне Студія" .

Друга атака за день

Російський дрон атакував тепловоз "Укрзалізниці", коли той виконував маневрові роботи - щоб поїзди могли роз'їхатися. Бригаду завчасно попередили про загрозу.

"Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих", - сказав Перцовський.

За його даними, це сталося на схожій ділянці, де вранці дрон влучив у локомотив пасажирського потяга - тоді загинули машиніст і його помічник.

Яку тактику застосовує ворог

Перцовський пояснив, що росіяни шукають коридор, через який можуть прориватися реактивними "шахедами". За його словами, такі дрони керуються, найімовірніше, відеокамерою - тобто оператор з іншого боку чітко бачить, куди влучає.

"Зазвичай тактика ворога наступна: знайшли десь коридор, де вони можуть прориватися на цих реактивних шахедах. Це шахеди, які керуються вочевидь відеокамерою, тобто пілот, який по той бік, чітко бачить, куди влучає. Не просто була ціль зруйнувати локомотив, а влучили безпосередньо в кабіну", - прокоментував ранковий удар Перцовський.