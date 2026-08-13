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Россияне второй раз за день атаковали локомотив в Одесской области

16:13 13.08.2026 Чт
2 мин
Удар пришелся по тепловозу, помогавшему поездам разъехаться
aimg Валерия Абабина
Россияне второй раз за день атаковали локомотив в Одесской области Фото иллюстративное: Россияне вторично атаковали локомотив "Укрзализныци" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
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В Одесской области российский дрон во второй раз за день атаковал локомотив "Укрзализныци" - на этот раз под удар попал тепловоз, выполнявший маневровые работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в эфире "Суспільне Студія" .

Вторая атака за день

Российский дрон атаковал тепловоз "Укрзализныци", когда тот выполнял маневровые работы - чтобы поезда могли разъехаться. Бригаду раньше времени предупредили об угрозе.

"Было еще одно попадание по тепловозу, выполнявшему маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться. Заранее была предупреждена бригада, там без пострадавших", - сказал Перцовский.

По его данным, это произошло на похожем участке, где утром дрон попал в локомотив пассажирского поезда – тогда погибли машинист и его помощник.

Какую тактику применяет враг

Перцовский объяснил, что россияне ищут коридор, через который могут прорываться реактивными "шахедами". По его словам, такие дроны управляются, вероятнее всего, видеокамерой – то есть оператор с другой стороны отчетливо видит, куда попадает.

"Обычно тактика врага следующая: нашли где-то коридор, где они могут прорываться на этих реактивных шахедах. Это шахеды, управляемые явно видеокамерой, то есть пилот, который по ту сторону, четко видит, куда попадает. Не просто была цель разрушить локомотив, а попал".

Напомним, утром 13 августа российский реактивный "Шахед" прицельно ударил по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. Мониторинговая команда заблаговременно обнаружила угрозу и дала команду остановить состав, который заходил на станцию для эвакуации людей.

Однако времени не хватило – удар пришелся прямо в кабину, машинист и его помощник погибли. Благодаря действиям бригады удалось спасти 340 пассажиров.

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