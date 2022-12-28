Росіяни вдруге за день атакували Харків: що відомо

Фото: росіяни вдруге за день атакували Харків (Getty Images)

Ввечері 28 грудня у Харкові повідомили про вибухи. Окупанти обстрілюють місто, ймовірно, дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.