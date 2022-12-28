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Россияне второй раз за день атаковали Харьков: что известно

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Харьков, Среда 28 декабря 2022 23:04
Россияне второй раз за день атаковали Харьков: что известно Фото: россияне второй раз за день атаковали Харьков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 28 декабря в Харькове сообщили о взрывах. Оккупанты обстреливают город, вероятно, дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского главы Игоря Терехова.

"Второй раз за день Харьков под ударом, вероятно, "Шахедом", - написал Терехов.

Он также отметил, что под прицелом один из объектов инфраструктуры.

Мэр призывает харьковчан находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.

Обновлено 23:20

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что россияне нанесли как минимум три удара.

Напомним, утром среды, 28 декабря, в Харькове сообщили о взрывах. В результате обстрела ранения получил один человек.

Кроме того, в среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе.

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