Россияне второй раз за день атаковали Харьков: что известно
Вечером 28 декабря в Харькове сообщили о взрывах. Оккупанты обстреливают город, вероятно, дронами-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского главы Игоря Терехова.
"Второй раз за день Харьков под ударом, вероятно, "Шахедом", - написал Терехов.
Он также отметил, что под прицелом один из объектов инфраструктуры.
Мэр призывает харьковчан находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.
Обновлено 23:20
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что россияне нанесли как минимум три удара.
Напомним, утром среды, 28 декабря, в Харькове сообщили о взрывах. В результате обстрела ранения получил один человек.
Кроме того, в среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе.
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