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Росіяни вдень обстріляли центр Слов’янська: мер розповів про наслідки

Фото: Росіяни вдень обстріляли центр Слов’янська (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 26 вересня, росіяни завдали удару по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу постраждало декілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"У Слов'янську знову неспокійно", - заявив Лях.

За його словами, під обстріл потрапили райони біля вулиці Барвінківській. Також окупанти вгатили по центру Слов'янська, а саме по вулиці Шевченка та вулиці Ботанічна.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав Лях.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста.

Як повідомлялося, буквально 25 вересня російські військові вдарили по Краматорську Донецької області двома ракетами зенітного комплексу С-300.

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