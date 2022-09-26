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Россияне днем обстреляли центр Славянска: мэр рассказал о последствиях

Фото: Россияне днем обстреляли центр Славянска (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 26 сентября, россияне нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела пострадали несколько домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха .

"В Славянске снова неспокойно", - заявил Лях.

По его словам, под обстрелы попали районы возле улицы Барвенковской. Также оккупанты уготовили по центру Славянска, а именно по улице Шевченко и улице Ботаническая.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил Лях.

Напомним, что российские кафиры обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города.

Как сообщалось, буквально 25 сентября российские военные ударили по Краматорску Донецкой области двумя ракетами зенитного комплекса С-300.

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