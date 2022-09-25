Окупанти випустили по Краматорську ракети С-300: пошкоджено лікарню та будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Краматорської міськради.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали лікарня та кілька багатоквартирних будинків. Також частково зруйновано декілька гаражів. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що 18 вересня війська РФ атакували центр Краматорська. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка.

Також раніше повідомлялося, що в суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську Донецької області. Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Пізніше кількість поранених із 3 зросла до 5 осіб. Поранення отримали громадянські мешканці віком від 16 до 72 років.

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