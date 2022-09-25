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Окупанти випустили по Краматорську ракети С-300: пошкоджено лікарню та будинки

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Краматорськ, Неділя 25 вересня 2022 20:00
Окупанти випустили по Краматорську ракети С-300: пошкоджено лікарню та будинки Фото: окупанти випустили по Краматорську ракети С-300 (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 25 вересня, вдарили по Краматорську Донецької області двома ракетами зенітного комплексу С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Краматорської міськради.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали лікарня та кілька багатоквартирних будинків. Також частково зруйновано декілька гаражів. На щастя, обійшлося без жертв.

Окупанти випустили по Краматорську ракети С-300: пошкоджено лікарню та будинки

Нагадаємо, що 18 вересня війська РФ атакували центр Краматорська. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка.

Також раніше повідомлялося, що в суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську Донецької області. Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Пізніше кількість поранених із 3 зросла до 5 осіб. Поранення отримали громадянські мешканці віком від 16 до 72 років.

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