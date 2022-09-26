Россияне днем обстреляли центр Славянска: мэр рассказал о последствиях

В понедельник, 26 сентября, россияне нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела пострадали несколько домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха .

"В Славянске снова неспокойно", - заявил Лях. По его словам, под обстрелы попали районы возле улицы Барвенковской. Также оккупанты уготовили по центру Славянска, а именно по улице Шевченко и улице Ботаническая. "Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил Лях.