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Росіяни вдарили по житловому сектору селища у Херсонській області: є постраждала

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Херсонська область, Неділя 12 березня 2023 12:52
Росіяни вдарили по житловому сектору селища у Херсонській області: є постраждала Ілюстративне фото: росіяни вдарили по житловому сектору селища у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи.

Окрім того, за минулу добу росіяни 29 разів обстріляли Херсон та область. Через ворожі атаки загинули троє осіб, ще троє зазнали поранень.

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