Россияне ударили по жилому сектору поселка в Херсонской области: есть пострадала
Иллюстративное фото: россияне ударили по жилому сектору поселка в Херсонской области (Getty Image)
Российские военные обстреляли жилищный сектор поселка Белозерка Херсонской области. В результате атаки пострадала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.
"Сегодня утром враг обстрелял жилой сектор в Белозерке. Одна девушка получила ранения, ей оперативно была оказана медицинская помощь", - написал он.
Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о взрывах.
Кроме того, за прошедшие сутки россияне 29 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.
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