Росіяни вдарили у житловий будинок в Полтаві

Обстріл РФ по Україні

Окупанти запустили по Україні ракети під час масованої комбінованої атаки вранці 1 лютого. Швидкісні цілі після пусків зі стратегічної авіації РФ зайшли у повітряний простір країни.

Зокрема, окупанти завдали по місту Запоріжжя понад десять ударів. Під ударом опинився і Харків, де одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Вибухи лунали і в Полтаві. Енергетики ввели екстренні відключення світла в декількох областях.

Детальніше про наслідки обстрілу 1 лютого по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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