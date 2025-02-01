Россияне ударили в жилой дом в Полтаве

Обстрел РФ по Украине

Оккупанты запустили по Украине ракеты во время массированной комбинированной атаки утром 1 февраля. Скоростные цели после пусков из стратегической авиации РФ зашли в воздушное пространство страны.

В частности, оккупанты нанесли по городу Запорожье более десяти ударов. Под ударом оказался и Харьков, где один человек погиб, еще трое получили ранения. Взрывы раздавались и в Полтаве. Энергетики ввели экстренные отключения света в нескольких областях.

Подробнее о последствиях обстрелов 1 февраля по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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