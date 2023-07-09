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Росіяни вдарили по житлових кварталах та суднобудівному заводі у Херсоні: є постраждалий

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по житлових кварталах та суднобудівному заводі у Херсоні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли житлові квартали у Херсонській області та вдарили по території суднобудівного заводу в обласному центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За минулу добу росіяни здійснили 59 обстрілів по території Херсонської області. Вони випустили 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, "Градів", авіації та безпілотників.

По Херсон загарбники випустили 16 снарядів.

Зокрема, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію суднобудівного заводу у Херсоні.

Через російські обстріли одна людина отримала поранення.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як українські військові звільнили правобережну частину Херсонської області від окупації в листопаді 2022 року, росіяни регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Так, 6 липня загарбники завдали удару по Херсону, внаслідок чого постраждало троє людей.

Того ж дня росіяни обстріляли населені пункти Бериславського району, через що двоє людей отримали поранення.

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