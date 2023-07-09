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Россияне ударили по жилым кварталам и судостроительному заводу в Херсоне: есть пострадавший

Иллюстративное фото: россияне ударили по жилым кварталам и судостроительному заводу в Херсоне (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли жилые кварталы Херсонской области и ударили по территории судостроительного завода в областном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

За прошедшие сутки россияне совершили 59 обстрелов по территории Херсонской области. Они выпустили 334 снаряда из минометов, артиллерии, авиации, "Градов", авиации и беспилотников.

По Херсону захватчики выпустили 16 снарядов.

В частности, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию судостроительного завода в Херсоне.

Из-за российских обстрелов один человек получил ранения.

Ситуация в Херсонской области

После того, как украинские военные освободили правобережную часть Херсонской области от оккупации в ноябре 2022 года, россияне регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Так, 6 июля захватчики нанесли удар по Херсону, в результате чего пострадали три человека.

В тот же день россияне обстреляли населенные пункты Бериславского района, из-за чего два человека получили ранения.

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