Російські терористи атакували житлові квартали деокупованих населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали двоє поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.
Згідно з даними МВС, внаслідок ударів:
"Армія країни-агресора продовжує терор мирного населення правобережжя Херсонської області. Ворог бив по житлових кварталах деокупованих населених пунктів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА", - пише пресслужба.
Фото: росіяни вдарили по житлових кварталах Херсонської області, серед поранених є поліцейські (t.me/mvs_ukraine)
Восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Воїнам вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.
Наразі адміністративний центр та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.
Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, вчора, 2 березня, терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також у Херсоні було пошкоджено поштове відділення.
"Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджені автівки", - додав голова ОВА.
Також відзначимо, що вчора, внаслідок вибуху ворожого дрону, поранення отримали двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років.
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