Согласно данным МВД, в результате ударов:

один человек погиб;

три человека получили ранения, среди них двое полицейских.

"Армия страны-агрессора продолжает террор мирного населения правобережья Херсонской области. Враг бил по жилым кварталам деоккупированных населенных пунктов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, авиации и БпЛА", - пишет пресс-служба.

Фото: россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Херсонской области

Осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. Воинам удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

Сейчас административный центр и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, вчера, 2 марта, террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 15 частных домов. Также в Херсоне было повреждено почтовое отделение.

"В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин. Также повреждены автомобили", - добавил глава ОГА.

Также отметим, что вчера, в результате взрыва вражеского дрона, ранения получили двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет.