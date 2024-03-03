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Россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские

Фото: россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали жилые кварталы деоккупированных населенных пунктов Херсонской области. Ранения получили двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Согласно данным МВД, в результате ударов: 

  • один человек погиб; 
  • три человека получили ранения, среди них двое полицейских. 

"Армия страны-агрессора продолжает террор мирного населения правобережья Херсонской области. Враг бил по жилым кварталам деоккупированных населенных пунктов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, авиации и БпЛА", - пишет пресс-служба.

 

Фото: россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Херсонской области

Осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. Воинам удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

Сейчас административный центр и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, вчера, 2 марта, террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 15 частных домов. Также в Херсоне было повреждено почтовое отделение. 

"В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин. Также повреждены автомобили", - добавил глава ОГА. 

Также отметим, что вчера, в результате взрыва вражеского дрона, ранения получили двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет.

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