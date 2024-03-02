ua en ru
Сб, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області поліцейські потрапили під ворожу атаку, є травмовані

Херсон, Субота 02 березня 2024 14:39
UA EN RU
У Херсонській області поліцейські потрапили під ворожу атаку, є травмовані Фото: у Херсонській області поліцейські потрапили під ворожу атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області у п'ятницю, 1 березня. Двоє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За минулу добу окупанти обстріляли Херсон та ще 19 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок вибуху ворожого дрону двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення. Їх госпіталізували.

У Бериславі в результаті атаки FPV-дрона був пошкоджений поліцейський автомобіль. На щастя, поліцейські не постраждали.

Також росіяни скинули вибухівку з безпілотника у Зміївці. Було пошкоджене авто правоохоронців.

У Херсонській області поліцейські потрапили під ворожу атаку, є травмовані

Обстріл України 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

У Харкові вночі був "приліт", місто атакували дрони. Були пошкоджені будинки, спалахнули два авто.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Були зруйновані 18 квартир. Раніше голова Одеські ОВА Олег Кіпер повідомив про те, кількість жертв внаслідок атаки зросла до чотирьох осіб. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Більше про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні Поліцейські
NEWS
Кілометрові черги та заблоковані пункти пропуску: репортаж з польського кордону
Кілометрові черги та заблоковані пункти пропуску: репортаж з польського кордону
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня