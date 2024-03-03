Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Згідно з даними МВС, внаслідок ударів:

одна людина загинула;

троє людей отримали поранення, серед них двоє поліцейських.

"Армія країни-агресора продовжує терор мирного населення правобережжя Херсонської області. Ворог бив по житлових кварталах деокупованих населених пунктів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА", - пише пресслужба.

Фото: росіяни вдарили по житлових кварталах Херсонської області, серед поранених є поліцейські (t.me/mvs_ukraine)

Ситуація в Херсонській області

Восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Воїнам вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі адміністративний центр та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, вчора, 2 березня, терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також у Херсоні було пошкоджено поштове відділення.

"Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджені автівки", - додав голова ОВА.

Також відзначимо, що вчора, внаслідок вибуху ворожого дрону, поранення отримали двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років.