ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские

Воскресенье 03 марта 2024 12:30
UA EN RU
Россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские Фото: россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали жилые кварталы деоккупированных населенных пунктов Херсонской области. Ранения получили двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Согласно данным МВД, в результате ударов:

  • один человек погиб;
  • три человека получили ранения, среди них двое полицейских.

"Армия страны-агрессора продолжает террор мирного населения правобережья Херсонской области. Враг бил по жилым кварталам деоккупированных населенных пунктов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, авиации и БпЛА", - пишет пресс-служба.

Фото: россияне ударили по жилым кварталам Херсонской области, среди раненых есть полицейские (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Херсонской области

Осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. Воинам удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

Сейчас административный центр и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, вчера, 2 марта, террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 15 частных домов. Также в Херсоне было повреждено почтовое отделение.

"В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин. Также повреждены автомобили", - добавил глава ОГА.

Также отметим, что вчера, в результате взрыва вражеского дрона, ранения получили двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта