Росіяни вдарили по заводу "Київгума", виробництво призупинили

Критичних пошкоджень немає, проте "Київгума" тимчасово призупинила виробничі процеси у цілях безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії у Facebook.
У компанії зазначили, що найважливішим є те, що працівники - у безпеці. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав.
Наразі у "Київгумі" оцінюють наслідки та завдані обстрілами збитки.
Фото: пошкоджені обстрілами РФ цехи заводу "Київгума" (facebook.com/Kyivguma)
Хоча виробництво призупинене, на підприємстві обціяють виконати замовлення і зобов’язаня перед клієнтами та партнерами.
Тож вже, завтра, 19 серпня, "Київгума" планує повернутися до штатного режиму роботи.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Також у ніч проти 12 серпня армія РФ атакувала дронами Запоріжжя. У місті є руйнування та пожежі в приватній та комерційній будівлях.
Крім того, Росія у ніч на 5 серпня здійснила ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади.