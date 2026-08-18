RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Россияне ударили по заводу "Київгума", производство приостановили

20:53 18.08.2026 Вт
1 мин
Атака России привела к разрушению помещений завода
aimg Елена Бджола
Фото: поврежденные обстрелами РФ цеха завода "Київгума" (facebook.com/Kyivguma)

Критических повреждений нет, однако "Київгума" временно приостановила производственные процессы в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Facebook.

Россия повредила "Київгуму"

В компании отметили, что важнейшим является то, что работники - в безопасности. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

Сейчас в "Київгумі" оценивают последствия и нанесенный обстрелом ущерб.

Фото: повреждены обстрелами РФ цеха завода "Киеврезина" (facebook.com/Kyivguma)

Хотя производство приостановлено, на предприятии обещают выполнить заказы и обязательства перед клиентами и партнерами.

Уже завтра, 19 августа, "Київгума" планирует вернуться в штатный режим работы.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты ночью 15 августа дронами атаковали обувную фабрику в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также в ночь на 12 августа армия РФ атаковала дронами Запорожья. В городе есть разрушения и пожары в частном и коммерческом зданиях.

Кроме того, Россия в ночь на 5 августа совершила ракетно-дроновую атаку, применив баллистику. Основной удар пришелся на Киевщину, где погибли люди, а под огнем оказались логистические хабы и склады.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаКиевВойна России против Украины