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Росіяни вдарили по Запорізькій області з РСЗВ та авіацією, є руйнування

Фото: росіяни вдарили по Запорізькій області з РСЗВ та авіацією, є руйнування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти поцілили в п'ятиповерховий будинок Оріхова Запорізької області. Також вдарили двома ракетами по Гуляйполю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Обстріл Оріхова

Російські окупанти вдарили в п'ятиповерховий будинок в серці міста. Попередньо відомо, що били з РСЗВ. Також по місту було нанесено авіаудар, який пошкодив житловий сектор.

Обстріл Гуляйполя

"Дві ракети поцілили прямісінько в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пише ОВА.

Наразі рятувальники ліквідовують загоряння, а правоохоронці реєструють черговий злочин росіян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Донецької області загинули п'ятеро жителів, дев'ять поранено.

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