Россияне ударили по Запорожской области с РСЗО и авиацией, есть разрушения

Российские оккупанты попали в пятиэтажное здание Орехова Запорожской области. Также ударили двумя ракетами по Гуляйполю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Обстрел Орехова

Российские оккупанты ударили в пятиэтажное здание в сердце города. Предварительно известно, что били с РСЗО. Также по городу был нанесен авиаудар, повредивший жилищный сектор.

Обстрел Гуляйполя

"Две ракеты попали прямо в объект гражданской инфраструктуры. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется", - пишет ОВА.

В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание, а правоохранители регистрируют очередное преступление россиян.