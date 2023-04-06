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Россияне ударили по Запорожской области с РСЗО и авиацией, есть разрушения

Фото: россияне ударили по Запорожской области с РСЗО и авиацией, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты попали в пятиэтажное здание Орехова Запорожской области. Также ударили двумя ракетами по Гуляйполю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Обстрел Орехова

Российские оккупанты ударили в пятиэтажное здание в сердце города. Предварительно известно, что били с РСЗО. Также по городу был нанесен авиаудар, повредивший жилищный сектор.

Обстрел Гуляйполя

"Две ракеты попали прямо в объект гражданской инфраструктуры. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется", - пишет ОВА.

В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание, а правоохранители регистрируют очередное преступление россиян.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате вчерашнего вражеского обстрела Донецкой области погибли пятеро жителей, девять ранены.

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