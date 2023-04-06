Фото: росіяни вдарили по Запорізькій області з РСЗВ та авіацією, є руйнування (Getty Images)

Російські окупанти поцілили в п'ятиповерховий будинок Оріхова Запорізької області. Також вдарили двома ракетами по Гуляйполю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Обстріл Оріхова Російські окупанти вдарили в п'ятиповерховий будинок в серці міста. Попередньо відомо, що били з РСЗВ. Також по місту було нанесено авіаудар, який пошкодив житловий сектор. Обстріл Гуляйполя "Дві ракети поцілили прямісінько в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пише ОВА. Наразі рятувальники ліквідовують загоряння, а правоохоронці реєструють черговий злочин росіян.