Росіяни вдарили по Запорізькій області з РСЗВ та авіацією, є руйнування
Російські окупанти поцілили в п'ятиповерховий будинок Оріхова Запорізької області. Також вдарили двома ракетами по Гуляйполю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
Обстріл Оріхова
Російські окупанти вдарили в п'ятиповерховий будинок в серці міста. Попередньо відомо, що били з РСЗВ. Також по місту було нанесено авіаудар, який пошкодив житловий сектор.
Обстріл Гуляйполя
"Дві ракети поцілили прямісінько в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пише ОВА.
Наразі рятувальники ліквідовують загоряння, а правоохоронці реєструють черговий злочин росіян.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Донецької області загинули п'ятеро жителів, дев'ять поранено.
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