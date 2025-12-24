Росіяни вдарили по Запоріжжю: попередньо, пошкоджено житловий будинок

"Росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя. Попередньо, пошкоджено житловий будинок", - написав Федоров.

За його словами, щонайменше три ворожих удари було завдано по обласному центру. Відомо, що екстрені служби працюють на місцях НП. Наслідки наразі встановлюються.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки росіян на Запоріжжя є займання гаражів та автівок.

"Попередньо, без постраждалих". - повідомив Федоров.