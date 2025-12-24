Россияне ударили по Запорожью: предварительно, поврежден жилой дом

Враг атаковал Запорожье в ночь на 24 декабря после угрозы тактической авиации. Местные власти сообщали незадолго до ударов о вероятности КАБов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожья Ивана Федорова в Telegram.
"Россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья. Предварительно, поврежден жилой дом", - написал Федоров.
По его словам, по меньшей мере три вражеских удара были нанесены по областному центру. Известно, что экстренные службы работают на местах ЧП. Последствия пока устанавливаются.
Впоследствии председатель ОВА сообщил, что в результате атаки россиян на Запорожье есть возгорание гаражей и автомобилей.
"Предварительно, без пострадавших". - сообщил Федоров.
Как известно, россияне регулярно атакуют Запорожскую область ракетами, дронами и КАБами. Глава ОВА Иван Федоров постоянно сообщает в Telegram об угрозе. Оккупанты обстреливают регион даже несмотря на праздники.
Например, 19 декабря, когда украинцы праздновали День святого Николая по старому стилю, враг обстрелял Запорожье, было пятеро пострадавших, среди которых был ребенок.
17 декабря россияне нанесли авиаудары по Запорожью. В результате атак была существенно повреждена многоэтажка и один из объектов инфраструктуры областного центра.