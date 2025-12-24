Россияне ударили по Запорожью: предварительно, поврежден жилой дом

"Россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья. Предварительно, поврежден жилой дом", - написал Федоров.

По его словам, по меньшей мере три вражеских удара были нанесены по областному центру. Известно, что экстренные службы работают на местах ЧП. Последствия пока устанавливаются.

Впоследствии председатель ОВА сообщил, что в результате атаки россиян на Запорожье есть возгорание гаражей и автомобилей.

"Предварительно, без пострадавших". - сообщил Федоров.