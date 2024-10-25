Росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" під Дружківкою: є загиблі (фото)

Удари РФ по відділеннях "Нової пошти"

Російські війська вже не вперше б'ють по відділеннях "Нової пошти" після масштабного вторгнення в Україну.

Наприклад, 9 серпня під час російських обстрілів Костянтинівки під удар потрапило вантажне відділення "Нової пошти". Тоді один працівник відділення отримав контузію.

А у червні окупанти обстріляли термінал "Нової пошти" у Харкові. На момент удару там були люди. Одразу ж було організовано пошуково-рятувальну операцію. Тоді постраждали 9 людей, у тому числі 8-місячна дитина та жінка, один працівник пошти загинув.

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