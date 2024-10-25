Россияне ударили по отделению "Новой почты" под Дружковкой: есть погибшие (фото)

"Враг вчера (24 октября, - ред) попал в отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке в Донецкой области", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, повреждены и другие торговые объекты, в том числе возник пожар площадью 260 кв. м - спасатели его ликвидировали.

"Во время аварийно-спасательных работ спасатели нашли тела двух погибших людей, еще один ранен. В целом разобрано 2,1 т строительных конструкций. Работы завершены", - констатировали в ведомстве.

Последствия обстрела "Новой почты" в Алексеево-Дружковке 24 октября (facebook.com/DSNSDon)

В "Новой почте" подтвердили удар РФ по отделению.

"К сожалению, наш коллега - Андрей Смоляр - погиб. Другие сотрудники целы. Также погиб еще один человек и есть один раненый, сейчас он в больнице", - отметили в компании.