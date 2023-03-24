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У Краматорську пролунали вибухи

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П'ятниця 24 березня 2023 23:12
У Краматорську пролунали вибухи Фото: У Краматорську пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Краматорську ввечері 24 березня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Звуки було чутно близько 23:00 години. Сталося це за хвилину до сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, 23 березня російські окупанти обстріляли Краматорськ. Ворог атакував житлові будинки та котельню.

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