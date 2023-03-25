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Россияне ударили по центру Краматорска и промзоне (фото разрушений)

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Краматорск, Суббота 25 марта 2023 10:33
Россияне ударили по центру Краматорска и промзоне (фото разрушений) Фото: россияне ударили по центру Краматорска и промзоне (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Оккупанты атаковали центр города и промзону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне. Без пострадавших. Уточняем информацией по разрушениям", - написал он.

Фото: россияне ударили по центру Краматорска и промзоне (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Напомним, ранее мы писали о ночных взрывах в Краматорске.

Добавим, что в ночь на 23 марта российские кафиры также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.

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