Росіяни вдарили по центру Херсона, постраждали медики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської МВА.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у потерпілих зафіксована контузія та вибухова травма. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

"Учора близько 14.30 троє медичних працівників потрапили під ворожий обстріл у середмісті. Двоє жінок 47 років та 28-річний чоловік звернулися по медичну допомогу", - зазначили у Херсонській МВА.

Обстріли Херсона та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення обстрілюють Херсон та область з артилерії та дронів.

Так, 13 серпня російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль, що їхав по трасі у Бериславському районі. Внаслідок вибуху загинули дві людини. Також того ж дня загарбники накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок.

Минулого тижня окупанти три дні поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Після цього місцева влада розширила зону евакуації для мешканців мікрорайонів Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2 і всіх вулиць, розташованих нижче до Дніпра.

У ЗМІ припускають, що метою атак може бути знищення мосту та спроба висадки в Корабельному районі Херсона для повторного захоплення міста. Водночас у Силах оборони України вважають такий розвиток подій малоймовірним.