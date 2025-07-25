Росіяни вдарили по центру Харкова дроном "Черніка"

Російські війська ввечері 25 липня завдали удару дроном "Черніка" по центру Харкова. Пошкоджено багатоквартирний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Приліт" БПЛА "Черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов.
Пізніше він уточнив, що дрон влучив у дорогу. Поряд - житлові будинки та медичний заклад.
"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав мер.
Нагадаємо, Росія почала використовувати дрони "Черніка" для ударів по Харкову в червні цього року.
Відомо, що є дві версії таких безпілотників - легка "Черніка-1" і важча "Черніка-2".
Перший варіант використовується проти піхоти та транспорту, а другий - несе до 3,5 кг вибухівки, здатний вражати укріплення і техніку, летить до 100 км і оснащений автопілотом, що ускладнює його перехоплення.
За даними Defence Express, дрон виконаний з дешевих матеріалів, запускається з рук або катапульти та виробляється в масових обсягах - тисячі штук.
Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російські окупанти вдарили по Харкову керованою авіабомбою. "Приліт" був по медичному закладу.
Пізніше стало відомо, що росіяни атакували туберкульозний диспансер. Через удар третій поверх і перекриття будівлі було зруйновано.
За останніми даними, було відомо про 17 постраждалих мирних жителів унаслідок атаки, а також одного загиблого.
Всі деталі атаки - в матеріалі РБК-Україна.
Вчора, 24 липня вдень, окупанти також вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Тоді було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки. Постраждали 42 людини.
Також вчора російські окупанти атакували Харків ударним дроном "Черніка". Ворог цілився по приватному сектору.
В Індустріальному районі міста внаслідок атаки дрона пошкоджено приватне домоволодіння, гаражі, вибиті шибки. Також удар зачепив електромережі.
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