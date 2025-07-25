Россияне ударили по центру Харькова дроном "Черника"

Дрон "Черника"

Напомним, Россия начала использовать дроны "Черника" для ударов по Харькову в июне этого года.

Известно, что есть две версии таких беспилотников - легкая "Черника-1" и более тяжелая "Черника-2".

Первый вариант используется против пехоты и транспорта, а второй - несет до 3,5 кг взрывчатки, способен поражать укрепления и технику, летит до 100 км и оснащен автопилотом, что затрудняет его перехват.

По данным Defence Express, дрон выполнен из дешевых материалов, запускается с рук или катапульты и производится в массовых объемах - тысячи штук.

Обстрелы Харькова

Напомним, сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Харькову управляемой авиабомбой. "Прилет" был по медицинскому учреждению.

Позже стало известно, что россияне атаковали туберкулезный диспансер. Из-за удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.

По последним данным, было известно о 17 пострадавших мирных жителей в результате атаки, а также одном погибшем.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки. Пострадали 42 человека.

Также вчера российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном "Черника". Враг целился по частному сектору.

В Индустриальном районе города в результате атаки дрона повреждены частное домовладение, гаражи, выбиты стекла. Также удар задел электросети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.