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Росіяни вдарили по ТЕС у прифронтовій зоні: два блоки станції зупинили роботу

Україна, Четвер 07 грудня 2023 17:23
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Росіяни вдарили по ТЕС у прифронтовій зоні: два блоки станції зупинили роботу Архівне фото: Росіяни вдарили по ТЕС у прифронтовій зоні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 7 грудня, завдали удару по ТЕС, яка розташована в прифронтовій зоні. Унаслідок цього серйозно постраждало обладнання станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

"Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно й ощадливо, особливо в пікові години навантаження", - додали в Міністерстві.

Обстріли ТЕС в Україні

У Росії стало звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції.

Наприклад, 12 листопада повідомлялося, що за останні три тижні РФ вже тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також 27 листопада повідомлялось, що російські війська обстріляли теплоелектростанцію на сході України. Ціле місто залишилося без світла.

Сьогодні глава уряду України Денис Шмигаль закликав українців знизити споживання електроенергії для запобігання запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

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