За останні тижні росіяни тричі обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

Ворог не припиняє атаки по енергетичних об’єктах і за останні три тижні вже тричі обстріляв одну з ТЕС ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"Ми щотижня бачимо, що відбуваються обстріли. Тому, мабуть, маємо готуватися до того, що дійсно ворог не покинув своє бажання нищити українську енергосистему. І надалі буде намагатися виводити енергетичні об’єкти з ладу", - зазначив він.

За словами Салєєва, енергетики покладаються на захист енергетичних об’єктів протиповітряною обороною, але, зі свого боку, також провели підготовчі роботи, щоб зменшити наслідки можливих уражень.

На його переконання, ще один виклик цього опалювального сезону - це наявність генеруючих резервів для можливості швидко відновлюватися після обстрілів.

"На жаль, на початку цього опалювального сезону цих резервів менше через те, що багато з об’єктів знаходиться під окупацією, багато з потужностей було виведено з ладу минулої зими. І все встигнути відновити неможливо. Але ми вже навчилися, як працювати в цих умовах. Тож будемо швидко реагувати, якщо такі обстріли будуть продовжуватися", - запевнив Салєєв.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявляли про завершення усіх запланованих до старту опалювального сезону планових ремонтних робіт на енергоблоках ТЕС.