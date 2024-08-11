Росіяни вдарили по Сумському району: пошкоджено об'єкти інфраструктури
Російські окупанти сьогодні, 11 серпня, здійснили обстріл Сумського району. В результаті ворожої атаки було пошкоджено об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні, 11 серпня ворог завдав удару по об'єктах інфраструктури Сумського району", - повідомили в ОВА.
В адміністрації заявили, що на місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
"Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в ОВА.
Атаки на Україну 11 серпня
Нагадаємо, сьогодні вже три рази Україною ширилась повітряна тривога. Востаннє тривогу було оголошено через загрозу балістики.
РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти в ніч на 11 серпня направили на Київ балістичні ракети та дрони.
Водночас під час останньої тривоги вибух пролунав в Одесі.
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