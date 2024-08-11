Россияне ударили по Сумскому району: повреждены объекты инфраструктуры

Российские оккупанты сегодня, 11 августа, осуществили обстрел Сумского района. В результате вражеской атаки были повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

В администрации заявили, что на месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

"Сегодня, 11 августа враг нанес удар по объектам инфраструктуры Сумского района", - сообщили в ОВА.

Атаки на Украину 11 августа

Напомним, сегодня уже три раза по Украине распространялась воздушная тревога. В последний раз тревога была объявлена из-за угрозы баллистики.

РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты в ночь на 11 августа направили на Киев баллистические ракеты и дроны.

В то же время, во время последней тревоги взрыв прогремел в Одессе.

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