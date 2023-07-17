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Росіяни вдарили по Сумській області: є загиблі та поранені

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли з артилерії територію Сумської області. Через атаку руйнувань зазнало адміністративне приміщення. Також є загиблі мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні з 12:35 до 12:39 по місцевості у напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи)", - сказано у повідомленні.

Через обстріл відбулось руйнування адміністративного приміщення.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Їхня кількість уточнюється.

Пораненим надається оперативно медична допомога.

Ситуація в Сумській області

Російські окупанти постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. У зв'язку з цим в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони з Росією.

Лише вчора окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області, одна людина отримала поранення.

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Сумська областьВійна Росії проти України