Росіяни вдарили по Сумській області: є загиблі та поранені

"Сьогодні з 12:35 до 12:39 по місцевості у напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи)", - сказано у повідомленні.

Через обстріл відбулось руйнування адміністративного приміщення.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Їхня кількість уточнюється.

Пораненим надається оперативно медична допомога.

Ситуація в Сумській області

Російські окупанти постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. У зв'язку з цим в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони з Росією.

Лише вчора окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області, одна людина отримала поранення.

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