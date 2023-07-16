Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалий

Прикордоння Сумської області зазнало чергової російської атаки. В результаті обстрілів отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Всього зафіксовано 126 вибухів.

Росіяни з гранатомета (АГС) обстріляли територію Середино-Будської громади, внаслідок чого одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Крім того, під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль.

Окупанти з гелікоптера здійснено пуски НАР по території Білопільської громади. Інформація про постраждалих та руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється. Також росіяни здійснили мінометний обстріл.

Крім того, війська РФ били по Путивльській громаді з мінометів та артилерії, як і по Юнаківській громаді.

Під мінометним вогнем також були Великописарівська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Краснопільська громади.

Поміж цього окупанти били з артилерії по Есманській громаді.

Ситуація в Сумській області

Останнім часом росіяни посилили обстріли прикордоння Сумської області. Наприклад, 13 липня окупанти гатили з мінометів по Охтирському районі, загинула одна людина.

Через це в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.

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