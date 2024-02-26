Росіяни вдарили по Сумській і Донецькій областях: є загиблий, троє поранених

Російська армія сьогодні, 26 лютого, обстріляла населені пункти в Донецькій і Сумській областях. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще троє поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та Сумську обласну прокуратуру.
Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Красногорівку та села Романівку і Костянтинівку Покровського району.
Унаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження дві жінки 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних будинків.
З мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла та осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, осколками пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Також близько 15-ї години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли село Рижівка Білопільської територіальної громади.
Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік отримав поранення, від яких помер дорогою до лікарні.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.
А Сили протиповітряної оборони України в ніч на 26 лютого збили дев'ять із 14 російських "шахедів" і три із семи ракет.
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