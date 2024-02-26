Россияне ударили по Сумской и Донецкой областям: есть погибший, трое раненых

Российская армия сегодня, 26 февраля, обстреляла населенные пункты в Донецкой и Сумской областях. В результате вражеских атак погиб человек, еще трое ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и Сумскую областную прокуратуру.
Россияне обстреляли из ствольной артиллерии Красногоровку и села Романовку и Константиновку Покровского района.
В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице, возле собственных домов.
С минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждане доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, осколками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Также около 15 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории Российской Федерации из минометов обстреляли село Рыжевка Белопольской территориальной громады.
В результате атаки врага 68-летний гражданский мужчина получил ранения, от которых скончался по дороге в больницу.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Российские войска обстреляли Сумскую область 26 февраля, сбросив авиабомбы на Юнаковскую общину. Местные насчитали четыре взрыва, погибли люди.
Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 февраля сбили девять из 14 российских "шахедов" и три из семи ракет.
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