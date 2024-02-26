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Росіяни вдарили по Сумській і Донецькій областях: є загиблий, троє поранених

Сумська і Донецька області, Понеділок 26 лютого 2024 22:20
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Росіяни вдарили по Сумській і Донецькій областях: є загиблий, троє поранених Архівне фото: Росіяни вдарили по Сумській і Донецькій областях (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 26 лютого, обстріляла населені пункти в Донецькій і Сумській областях. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще троє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та Сумську обласну прокуратуру.

Обстріл Донецької області

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Красногорівку та села Романівку і Костянтинівку Покровського району.

Унаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження дві жінки 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних будинків.

З мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла та осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, осколками пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Удар по Сумській області

Також близько 15-ї години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли село Рижівка Білопільської територіальної громади.

Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік отримав поранення, від яких помер дорогою до лікарні.

Розпочато розслідування

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росія обстрілює населені пункти по всій території України

Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.

А Сили протиповітряної оборони України в ніч на 26 лютого збили дев'ять із 14 російських "шахедів" і три із семи ракет.

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