Россияне ударили по Сумской и Донецкой областям: есть погибший, трое раненых

Российская армия сегодня, 26 февраля, обстреляла населенные пункты в Донецкой и Сумской областях. В результате вражеских атак погиб человек, еще трое ранены.

Обстрел Донецкой области

Россияне обстреляли из ствольной артиллерии Красногоровку и села Романовку и Константиновку Покровского района.

В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице, возле собственных домов.

С минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждане доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, осколками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Удар по Сумской области

Также около 15 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории Российской Федерации из минометов обстреляли село Рыжевка Белопольской территориальной громады.

В результате атаки врага 68-летний гражданский мужчина получил ранения, от которых скончался по дороге в больницу.

Начато расследование

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Россия обстреливает населенные пункты по всей территории Украины

Российские войска обстреляли Сумскую область 26 февраля, сбросив авиабомбы на Юнаковскую общину. Местные насчитали четыре взрыва, погибли люди.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 февраля сбили девять из 14 российских "шахедов" и три из семи ракет.