Росіяни вдарили по Сумській громаді "Шахедом": є поранені

Що передувало

Нагадаємо, окупанти часто б'ють по Сумській області, оскільки вона межує із РФ.

Зокрема, 28 вересня ворог двічі атакував медичний заклад у Сумах. Там перебувало майже 90 пацієнтів.

Відомо, що через атаку загинуло 10 людей. Ще 22 дістали поранення.

При цьому 2 жовтня росіяни били по Сумській області за допомогою дронів. Внаслідок цього кілька громад залишилося без світла.

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