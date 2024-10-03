UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по Сумській громаді "Шахедом": є поранені

Ілюстративне фото: "Шахед" атакував Сумську громаду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 жовтня, увечері атакували Сумську громаду дроном-камікадзе "Шахед". Постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду в Telegram.

"Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БПЛА типу "Герань-2" (так росіяни маркують "Шахеди" - ред.) (один вибух)", - сказано у повідомленні міськради.

Там уточнили, що внаслідок удару росіян поранення отримали вісім людей.

Більш детальних подробиць про інцидент поки немає.

Що передувало

Нагадаємо, окупанти часто б'ють по Сумській області, оскільки вона межує із РФ.

Зокрема, 28 вересня ворог двічі атакував медичний заклад у Сумах. Там перебувало майже 90 пацієнтів.

Відомо, що через атаку загинуло 10 людей. Ще 22 дістали поранення.

При цьому 2 жовтня росіяни били по Сумській області за допомогою дронів. Внаслідок цього кілька громад залишилося без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в УкраїніДрониАтака дронів