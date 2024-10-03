Россияне ударили по Сумской общине "Шахедом": есть раненые

Что предшествовало

Напомним, оккупанты часто бьют по Сумской области, поскольку она граничит с РФ.

В частности, 28 сентября враг дважды атаковал медицинское учреждение в Сумах. Там находилось почти 90 пациентов.

Известно, что из-за атаки погибли 10 человек. Еще 22 получили ранения.

При этом 2 октября россияне били по Сумской области при помощи дронов. В результате этого несколько общин осталось без света.

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