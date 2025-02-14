Росіяни вдарили по Сумській громаді: у мерії розповіли про наслідки

Повітряні атаки Росії

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях працювали сили ППО.

Вдень 13 лютого росіяни обстріляли ударними дронами житловий сектор міста Суми.

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