Росіяни вдарили по Сумській громаді: у мерії розповіли про наслідки

Цієї ночі ворог завдав чергового авіаційного удару по Сумській громаді. Внаслідок атаки зафіксоване руйнування житлової споруди і постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
Зазначається, що внаслідок атаки російського безпілотника загорілася господарська споруда на околиці міста.
"Попередньо, є один постраждалий. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях працювали сили ППО.
Вдень 13 лютого росіяни обстріляли ударними дронами житловий сектор міста Суми.
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