Россияне ударили по Сумской общине: в мэрии рассказали о последствиях

Воздушные атаки России

Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях работали силы ПВО.

Днем 13 февраля россияне обстреляли ударными дронами жилой сектор города Сумы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.