Россияне ударили по Сумской общине: в мэрии рассказали о последствиях

Этой ночью враг нанес очередной авиационный удар по Сумской громаде. В результате атаки зафиксировано разрушение жилой постройки и пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
Отмечается, что в результате атаки российского беспилотника загорелась хозяйственная постройка на окраине города.
"Предварительно, есть один пострадавший. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.
Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях работали силы ПВО.
Днем 13 февраля россияне обстреляли ударными дронами жилой сектор города Сумы.
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