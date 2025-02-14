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Россияне ударили по Сумской общине: в мэрии рассказали о последствиях

Фото: враг атаковал беспилотником Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Этой ночью враг нанес очередной авиационный удар по Сумской громаде. В результате атаки зафиксировано разрушение жилой постройки и пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

Отмечается, что в результате атаки российского беспилотника загорелась хозяйственная постройка на окраине города.

"Предварительно, есть один пострадавший. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Воздушные атаки России

Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях работали силы ПВО.

Днем 13 февраля россияне обстреляли ударными дронами жилой сектор города Сумы.

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Сумы