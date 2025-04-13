Росіяни вдарили по Сумах у Вербну неділю: була загроза балістики

"Росіяни знову вдарили по Сумах", - написав він.

Вибухи у Сумах

Місцеві ЗМІ перед цим повідомили про два вибухи, які пролунали у місті.

"У Сумах знову було чути звук вибуху", - написало suspilne.medіа, перед цим повідомивши про ще один вибух.

Інші місцеві видання пишуть про те, що в місті - два "прильоти".

У Сумах багато загиблих

Через обстріл Сум вже відомо про велику кількість жертв.

"Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих… Ворог знову вдарив по мирному населенню", - зазначив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.

Повітряна тривога в Україні

Зранку 13 квітня в Україні оголосили тривогу в низці областей через загрозу балістики. Повітряні сили повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з Курська.